Погода в Украине. Фото: Ракурс

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Ракурс

Погода в Украине 10 сентября прогнозируется солнечная, без существенных осадков. Бабье лето продолжит радовать украинцев теплом.

Ночью температура воздуха ожидается от 8° тепла в западных областях до 18° выше нуля в южных регионах. В дневное время суток столбики термометров покажут 19−29° тепла. Ветер обещают северо-западный 7−12 м/с и юго-западный 5−10 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 10 сентября ожидается относительно теплая, дождей синоптики не прогнозируют. Ночью воздух прогреется до 11−13° тепла, а днем — 24−26° выше нуля.

Погода в Харькове завтра будет солнечная и теплая. Температура воздуха ночью 9−11° тепла, днем 24−26° выше нуля.

Погода в Одессе в четверг тоже будет радовать солнцем и теплом. Температурные показатели будут следующими: ночью ожидается 16−18° тепла, а днем — 24−26° выше нуля.

Погодные условия во Львове в ближайшие сутки будут хорошими — обещают переменную облачность и солнце. Температура воздуха ночью 9−11° тепла, а днем — 20−22 тепла по Цельсию.

Погода в Карпатах 10 сентября будет малооблачной. Столбики термометров ночью покажут 9−12° тепла, а днем 20−23° тепла.

Геомагнитная обстановка в Украине 10 сентября прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможны небольшие возмущения.

Напомним, в Гидрометцентре обещали, что погода в Украине 9 сентября будет солнечная и умеренно теплая. Ожидалось, что температура воздуха днем прогреется до 27° тепла в южных областях страны, а на западе температурные столбики поднимутся до 25° тепла.