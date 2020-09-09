Подать иск в суд на Кабмин хочет еще один «красный» город. Фото: МБ

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Ракурс

Карантин в Украине адаптивный и предполагает разделение страны на несколько карантинных зон в зависимости от эпидемиологической ситуации. Черновцы оказались в самой жесткой «красной» зоне, которая предполагает закрытие школ и детских садов. Но с этим не согласны жители города, которые сегодня, 9 сентября, вышли на митинг «Нет дистанционному обучению!»

На митинг пришли около 150 человек, которые требовали у власти открытия детских садов и школ. Секретарь горсовета Василий Продан заявил, что директоры школ и учителя боятся штрафов в размере от 17 тыс. грн до 34 тыс. грн за нарушение карантинных норм, поэтому общественность и местная власть должны защитить их от «давления центральной власти», сообщает пресс-служба Черновицкого горсовета.

Черновицкий горсовет сообщил, что планирует подать в суд на Кабинет министров с требованием исключить Черновцы из «красной» карантинной зоны.

К протестующим вышел глава Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук и заявил, что предложил премьер-министру Денису Шмыгалю смягчить карантин в городе.

Осадчук заявил, что местная власть должна найти форму, по которой должны работать школы и спортивные центры в условиях жесткого карантина.

Во время выступления главы области один из протестующих попытался отобрать у него микрофон. В итоге Осачук вернулся в здание ОГА.

Как ранее писал «Ракурс», Тернополь, отнесенный недавним решением Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в «красную» карантинную зону, присоединяется к судебному иску Ивано-Франковска против правительства.