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Ракурс
Подати позов до суду на Кабмін хоче ще одне «червоне» місто. Фото: МБ

Подати позов до суду на Кабмін хоче ще одне «червоне» місто (ФОТО, ВІДЕО)

9 вер 2020, 17:40
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Карантин в Україні адаптивний і передбачає поділ країни на кілька карантинних зон у залежності від епідеміологічної ситуації. Чернівці опинилися у найжорсткішій «червоній» зоні, яка передбачає закриття шкіл і дитячих садків. Але з цим не згодні жителі міста, які сьогодні, 9 вересня, вийшли на мітинг «Ні дистанційному навчанню!»

На мітинг прийшли близько 150 осіб, які вимагали у влади відкриття дитячих садків і шкіл. Секретар міськради Василь Продан заявив, що директори шкіл і вчителі бояться штрафів у розмірі від 17 тис. грн до 34 тис. грн за порушення карантинних норм, тому громадськість і місцева влада повинні захистити їх від «тиску центральної влади», повідомляє прес-служба Чернівецького міськради.

Чернівецька міськрада планує подати в суд на Кабмін із вимогою виключити місто з «червоної» зони. Фото: Чернівецька міськрадаЧернівецька міськрада повідомила, що планує подати в суд на Кабінет міністрів із вимогою виключити Чернівці з «червоної» карантинної зони.

Чернівецька міськрада планує подати в суд на Кабмін із вимогою виключити місто з «червоної» зони. Фото: Чернівецька міськрадаДо протестувальників вийшов голова Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осачук і заявив, що запропонував прем'єр-міністру Денису Шмигалю пом’якшити карантин у місті.

Чернівецька міськрада планує подати в суд на Кабмін із вимогою виключити місто з «червоної» зони. Фото: Чернівецька міськрада

Осадчук заявив, що місцева влада повинна знайти форму, по якій повинні працювати школи і спортивні центри в умовах жорсткого карантину.

Під час виступу голови області один із протестувальників спробував відібрати у нього мікрофон. У результаті Осачук повернувся до будівлі ОДА.


Як раніше писав «Ракурс», Тернопіль, віднесений нещодавнім рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій до «червоної» карантинної зони, приєднується до судового позову Івано-Франківська проти уряду.

Джерело: Ракурс


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