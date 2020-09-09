Подати позов до суду на Кабмін хоче ще одне «червоне» місто. Фото: МБ

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Ракурс

Карантин в Україні адаптивний і передбачає поділ країни на кілька карантинних зон у залежності від епідеміологічної ситуації. Чернівці опинилися у найжорсткішій «червоній» зоні, яка передбачає закриття шкіл і дитячих садків. Але з цим не згодні жителі міста, які сьогодні, 9 вересня, вийшли на мітинг «Ні дистанційному навчанню!»

На мітинг прийшли близько 150 осіб, які вимагали у влади відкриття дитячих садків і шкіл. Секретар міськради Василь Продан заявив, що директори шкіл і вчителі бояться штрафів у розмірі від 17 тис. грн до 34 тис. грн за порушення карантинних норм, тому громадськість і місцева влада повинні захистити їх від «тиску центральної влади», повідомляє прес-служба Чернівецького міськради.

Чернівецька міськрада повідомила, що планує подати в суд на Кабінет міністрів із вимогою виключити Чернівці з «червоної» карантинної зони.

До протестувальників вийшов голова Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осачук і заявив, що запропонував прем'єр-міністру Денису Шмигалю пом’якшити карантин у місті.

Осадчук заявив, що місцева влада повинна знайти форму, по якій повинні працювати школи і спортивні центри в умовах жорсткого карантину.

Під час виступу голови області один із протестувальників спробував відібрати у нього мікрофон. У результаті Осачук повернувся до будівлі ОДА.

Як раніше писав «Ракурс», Тернопіль, віднесений нещодавнім рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій до «червоної» карантинної зони, приєднується до судового позову Івано-Франківська проти уряду.