Лукашенко розповів, як Путін просив його підтримати Зеленського. Фото: rtvi.com

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Олександр Лукашенко, президент Білорусі, заявив, що російський президент Володимир Путін просив його поговорити з президентом України Володимиром Зеленським.

Глава Білорусі заявив, що Путін просив його «по-батьківськи» підтримати Зеленського після обрання того президентом України, оскільки він «молодий». Лукашенко також заявив, що глава країни-агресора «схвалив його підтримку Зеленського». Про це йдеться в інтерв’ю, яке Лукашенко дав пропагандистським ЗМІ Росії.

Ти поговори з ним, він молодий. Ну, так, по-батьківськи. Я кажу: «Добре, я вже поговорив з ним», — зазначив Лукашенко й додав, що під час поїздки в Україну намагався переконати Зеленського в тому, що Росія «не планує захоплювати Україну».

Лукашенко додав, що зараз шкодує про те, що Україна приєдналася до країн, які тиснуть на Мінськ після виборів та початку протестів у Білорусі. Він додав, що після агресії Росії на Донбасі Білорусь начебто прийняла у себе 160 тис. біженців з України.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Олександр Лукашенко повинен мати сміливість призначити нові президентські вибори в Білорусі.