Лукашенко рассказал, как Путин просил его поддержать Зеленского. Фото: rtvi.com

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Александр Лукашенко, президент Беларуси, заявил, что российский президент Владимир Путин просил его поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Глава Беларуси заявил, что Путин просил его «по-отечески» поддержать Зеленского после избрания того президентом Украины, поскольку он «молодой». Лукашенко также заявил, что глава страны-агрессора «одобрил его поддержку Зеленского». Об этом говорится в интервью, которое Лукашенко дал пропагандистским СМИ России.

Ты поговори с ним, он молод. Ну, так, по-отечески. Я говорю: «Хорошо, я уже поговорил с ним», — отметил Лукашенко и добавил, что во время поездки в Украину пытался убедить Зеленского в том, что Россия «не планирует захватывать Украину».

Лукашенко добавил, что сейчас жалеет о том, что Украина присоединилась к странам, которые давят на Минск после выборов и начала протестов в Беларуси. Он добавил, что после агрессии России на Донбассе Беларусь якобы приняла у себя 160 тыс. беженцев из Украины.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Александр Лукашенко должен иметь смелость назначить новые президентские выборы в Беларуси.