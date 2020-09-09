Погода в Україні. Фото: Ракурс

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Погода в Україні 10 вересня прогнозується сонячна, без істотних опадів. Бабине літо продовжить радувати українців теплом.

Вночі температура повітря очікується від 8° тепла в західних областях до 18°вище нуля в південних регіонах. У денну пору доби стовпчики термометрів покажуть 19−29° тепла. Вітер обіцяють північно-західний 7−12 м/с та південно-західний 5−10 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода у Києві 10 вересня очікується відносно тепла, дощів синоптики не прогнозують. Вночі повітря прогріється до 11−13° тепла, а вдень — 24−26° вище нуля.

Погода у Харкові завтра буде сонячна й тепла. Температура повітря вночі 9−11° тепла, вдень 24−26° вище нуля.

Погода в Одесі у четвер теж радуватиме сонцем та теплом. Температурні показники будуть наступними: вночі очікується 16−18° тепла, а вдень — 24−26° вище нуля.

Погодні умови у Львові найближчої доби будуть хорошими — обіцяють мінливу хмарність та сонце. Температура повітря вночі 9−11° тепла, а вдень — 20−22 тепла за Цельсієм.

Погода в Карпатах 10 вересня буде малохмарною. Стовпчики термометрів вночі покажуть 9−12° тепла, а вдень 20−23° тепла.

Геомагнітна обстановка в Україні 10 вересня прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби можливі невеликі збурення.

Нагадаємо, в Гідрометцентрі обіцяли, що погода в Україні 9 вересня буде сонячна та помірно тепла. Очікувалося, що температура повітря вдень прогріється до 27° тепла у південних областях країни, а на заході температурні стовпчики піднімуться до 25° тепла.