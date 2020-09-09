Кредит МВФ. Фото: 112 Україна

https://racurs.ua/ua/n143618-terminy-otrymannya-kredytu-mvf-nazvaly-u-minfini.html

Ракурс

Кредит Міжнародного валютного фонду в умовах тривалої коронавірусної кризи залишається одним із джерел поповнення державної скарбниці України. Україна виконує усі взяті на себе зобов’язання у рамках програми співпраці з Міжнародним валютним фондом Stand-By, тому всі заплановані на 2020 рік транші МВФ будуть отримані до кінця поточного року.

Про це заявив під час засідання парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики міністр фінансів України Сергій Марченко.

Марченко не став уточнювати конкретні дати отримання траншів та суми, але висловив надію, що найближчим часом місія фонду прийме рішення про перегляд програми.

Ми плануємо до кінця місяця затвердити нові структури. І вже дали на узгодження в міністерства і відомства новий план перетворення, — додав міністр.



Крім того, Марченко заявив, що до Офісу президента вже спрямований розроблений Мінфіном законопроект про одноразове декларування та податкову амністію. Але цей законопроект ще має схвалити місія МВФ.

Як раніше писав «Ракурс», Національний банк України зберіг облікову ставку на рівні 6%. Основною причиною, яку в НБУ прийняли до уваги, залишаючи рівень облікової ставки на колишньому рівні, було продовження співпраці з МВФ.