Сейм Литвы признал Тихановскую избранным лидером Беларуси

Светлана Тихановская, фото: «24 канал»

https://racurs.ua/n143677-seym-litvy-priznal-tihanovskuu-izbrannym-liderom-belarusi.html

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Протесты в Беларуси были спровоцированы недавними президентскими выборами в этой стране. Митингующие считают настоящим победителем выборов оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую, а сами выборы — сфальсифицированными в пользу многолетнего президента Беларуси Александра Лукашенко.

Сейм Литвы принял резолюцию, которой признал Тихановскую «лидером, избранным белорусским народом», сообщает издание Deutsche Welle.

Соответствующая резолюция также содержит призыв к мировому сообществу поддержать Тихановскую и созданный по ее инициативе Координационный совет белорусской оппозиции в вопросе проведения новых, прозрачных и демократических парламентских и президентских выборов в Беларуси.

Лукашенко в этой резолюции называют «незаконным лидером Беларуси».

Действия Лукашенко, направленные на легитимацию своего правления и заключение им новых договоров с Россией авторы резолюции призывают оценивать как «преступление против белорусского народа» и такими, которые не имеют юридической силы и не признаются международным сообществом.

За соответствующую резолюцию проголосовал 91 депутат. Всего в Сейме Литвы 141 народный избранник.

Напомним, Украина в ПАСЕ предложила ввести санкции против Беларуси из-за нарушения прав человека.