Сейм Литвы признал Тихановскую избранным лидером Беларуси

Сейм Литвы признал Тихановскую избранным лидером Беларусиhttps://racurs.ua/n143677-seym-litvy-priznal-tihanovskuu-izbrannym-liderom-belarusi.htmlРакурс
Протесты в Беларуси были спровоцированы недавними президентскими выборами в этой стране. Митингующие считают настоящим победителем выборов оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую, а сами выборы — сфальсифицированными в пользу многолетнего президента Беларуси Александра Лукашенко.
Сейм Литвы принял резолюцию, которой признал Тихановскую «лидером, избранным белорусским народом», сообщает издание Deutsche Welle.
Соответствующая резолюция также содержит призыв к мировому сообществу поддержать Тихановскую и созданный по ее инициативе Координационный совет белорусской оппозиции в вопросе проведения новых, прозрачных и демократических парламентских и президентских выборов в Беларуси.
Лукашенко в этой резолюции называют «незаконным лидером Беларуси».
Действия Лукашенко, направленные на легитимацию своего правления и заключение им новых договоров с Россией авторы резолюции призывают оценивать как «преступление против белорусского народа» и такими, которые не имеют юридической силы и не признаются международным сообществом.
За соответствующую резолюцию проголосовал 91 депутат. Всего в Сейме Литвы 141 народный избранник.
Напомним, Украина в ПАСЕ предложила ввести санкции против Беларуси из-за нарушения прав человека.