Санкции за нарушение прав человека в Беларуси предложила ввести Украина в ПАСЕ. Фото: Euronews

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Ракурс

Протесты в Беларуси и жесткое реагирование на них силовиков вызывают озабоченность в Парламентской ассамблее совета Европы (ПАСЕ). Глава Постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ Елизавета Ясько во время заседания комитета по политическим вопросам и демократии ПАСЕ предложила создать механизм фиксации нарушений прав человека в Беларуси.

Кроме того, она предложила ввести санкции против тех, кто виновен в нарушении прав человека, «а собранную информацию передать демократически избранной власти Беларуси, которая присоединится к совету Европы», сообщила Ясько в Facebook.

Также Ясько пожаловалась на белорусского коллегу Андрея Савиных, который постоянно твердит о вмешательстве во внутренние дела Беларуси, а также называет Революцию достоинства постановочной акцией.

Все обвинения и высказывания о теории заговора не имели под собой никакого подтверждения. Украина последовательно отстаивает соблюдение принципов международного права и не позволяет себе искажать их сущностное содержание, — добавила Ясько.

В то же время президент Беларуси Александр Лукашенко во время представления нового генерального прокурора Андрея Шведа заявил, что допускает нарушение закона в случае внешних угроз.

Хотя, когда осуществляется практически наглая интервенция, как я ее называю, извне, и она подогревается изнутри и руководится извне. Вы знаете, там иногда не до законов. Надо принять жесткие меры, чтобы остановить всякую дрянь, которая на это претендует, — заявил Лукашенко.



Также президент Беларуси уточнил, что не собирается добровольно отдавать власть. Лукашенко добавил, что смена власти в Беларуси произойдет только по закону, а не под давлением улицы.

Как ранее писал «Ракурс», Евросоюз планирует ввести санкции против чиновников Беларуси, однако санкции не коснутся президента страны Лукашенко. Германия и Франция настаивают на том, что каналы связи с Лукашенко должны быть открытыми, а санкции могут это усложнить.