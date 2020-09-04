Санкции ЕС могут обойти Лукашенко — в чем причина

ЕС. Фото: ZIK

https://racurs.ua/n143383-sankcii-es-mogut-oboyti-lukashenko-v-chem-prichina.html

Ракурс

Европейский Союз (ЕС) планирует ввести санкции против чиновников Беларуси, однако санкции не коснутся президента страны Александра Лукашенко.

Германия и Франция настаивают на том, что каналы связи с Лукашенко должны быть открытыми, а санкции могут это усложнить. Об этом сообщает WELT.

Также против включения Александра Лукашенко в список выступает Италия. Но несколько государств-членов ЕС не согласны с такой позицией и требуют внесения белорусского президента в санкционный список. В частности, это страны Балтии и Польша.

Сообщается, что официальный список лиц, подпадающих под санкции, будет опубликован в ближайшие две недели. Однако результаты неофициальных переговоров намекают на то, что Лукашенко в список не попадет.

Сейчас переговоры между европейскими государствами продолжаются, поскольку для того, чтобы ввести санкции, все страны ЕС должны единогласно проголосовать за санкционный список.

Напомним, ранее мы сообщали, что президент Беларуси Александр Лукашенко и еще 29 высокопоставленных белорусских чиновников попали в санкционный список Литвы, Латвии и Эстонии.

Эти страны считают, что лица, попавшие под санкции, сфальсифицировали результаты президентских выборов, которые состоялись в Беларуси 9 августа, а также причастны к насилию по отношению к митингующим.