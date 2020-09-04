Санкції ЄС можуть оминути Лукашенка — у чому причина

Санкції ЄС можуть оминути Лукашенка. Фото: ZIK

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Європейський Союз (ЄС) планує запровадити санкції проти високопосадовців Білорусі, проте санкції не зачеплять президента країни Олександра Лукашенка.

Німеччина та Франція наполягають на тому, що канали зв’язку з Лукашенком мають бути відкритими, а санкції можуть це ускладнити. Про це повідомляє WELT.

Також проти включення Олександра Лукашенка до списку виступає Італія. Але кілька держав-членів ЄС не згодні з такою позицією і вимагають внесення білоруського президента до санкційного списку. Зокрема, це країни Балтії та Польща.

Повідомляється, що офіційний список осіб, що підпадають під санкції, буде опубліковано у найближчі два тижні. Проте результати неофіційних переговорів натякають на те, що Лукашенка у списку не буде.

Наразі переговори між європейськими державами тривають, оскільки для того, щоб прийняти санкційний список, усі країни ЄС мусять одностайно проголосувати.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що президент Білорусі Олександр Лукашенко та ще 29 високопоставлених білоруських чиновників потрапили до санкційного списку Литви, Латвії та Естонії.

Ці країни вважають, що особи, котрі потрапили під санкції, фальсифікували результати президентських виборів, які відбулися в Білорусі 9 серпня, а також причетні до насильства над мітингувальниками.