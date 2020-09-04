Рада зібралася заслухати уряд щодо COVID-19 і розглянути мовні зміни (ТРАНСЛЯЦІЯ)

https://racurs.ua/ua/n143382-rada-zibralasya-zasluhaty-uryad-schodo-covid-19-i-rozglyanuty-movni-zminy-translyaciya.html

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Верховна Рада 4 вересня заслухає Кабінет міністрів щодо стану захворюваності на коронавірусну хворобу. На годину уряду прийдуть керівники медичної галузі.

У п’ятницю планують включити до порядку денного і розглянути проект закону «Про внесення змін до Закону України „Про Центральну виборчу комісію“ щодо опитувань громадської думки» (№ 4043).

У першому читані планується розглянути законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки окремих категорій учасників дорожнього руху (користувачів персонального легкого електротранспорту, велосипедистів та пішоходів)», а також «Про внесення змін до закону України „Про вищу освіту“ щодо врегулювання освітньої діяльності у сфері вищої освіти для іноземних громадян та осіб без громадянства».

У законопроекті № 3717 депутати пропонують внести зміни до ст. 48 закону «Про вищу освіту». Для іноземних громадян, осіб без громадянства, які бажають здобувати вищу освіту за кошти фізичних або юридичних осіб, в окремих групах, що складаються виключно з іноземних громадян та/або осіб без громадянства, автори законопроекту пропонують дозволити проводити навчання іноземною мовою.

Також запланований до розгляду проект закону «Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України».