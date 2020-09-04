Рада собралась заслушать правительство по COVID-19 и рассмотреть языковые изменения (ТРАНСЛЯЦИЯ)

https://racurs.ua/n143382-rada-sobralas-zaslushat-pravitelstvo-po-covid-19-i-rassmotret-yazykovye-izmeneniya-translyaciya.html

Ракурс

Верховная Рада 4 сентября заслушает Кабинет министров о состоянии заболеваемости коронавирусной болезнью.

В парламент придут руководители медицинской отрасли. В пятницу также планируют включить в повестку дня и рассмотреть проект закона «О внесении изменений в Закон Украины „О Центральной избирательной комиссии“ по опросам общественного мнения» (№ 4043).

В первом чтении планируется рассмотреть законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования регулирования отношений в сфере обеспечения безопасности отдельных категорий участников дорожного движения (пользователей персонального легкого электротранспорта, велосипедистов и пешеходов)», а также «О внесении изменений в закон Украины „О высшем образовании“ по урегулированию образовательной деятельности в сфере высшего образования для иностранных граждан и лиц без гражданства».

В законопроекте № 3717 депутаты предлагают внести изменения в ст. 48 закона «О высшем образовании». Для иностранных граждан, лиц без гражданства, желающих получать высшее образование за средства физических или юридических лиц, в отдельных группах, состоящих исключительно из иностранных граждан и/или лиц без гражданства, авторы законопроекта предлагают разрешить проводить обучение на иностранном языке.

Также запланирован к рассмотрению проект закона «Об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины».