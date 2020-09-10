Дикие популяции животных стремительно вымирают. Фото: natworld.info

https://racurs.ua/n143658-dikie-populyacii-jivotnyh-stremitelno-vymiraut-nazvany-jivotnye-kotorye-ischezaut.html

Ракурс

Дикие популяции животных стремительно вымирают — с 1970 года они сократились в среднем на 68%.

По всей Земле сокращаются популяции млекопитающих, птиц, амфибий, рептилий и рыб. Некоторые виды уже исчезли полностью, а другие очень трудно будет восстановить. Об этом говорится в свежем отчете Всемирного фонда природы (WWF) «Живая планета-2020», сообщает «ВВС Україна».

Отмечается, что из-за браконьерства исчезает вид восточной равнинной гориллы — ее популяция в Национальном парке Кагузи-Биега в Демократической Республике Конго сократилась на 87% за 1994−2015 годы.

Популяция серого попугая в юго-западной Гане упала на 99% в период с 1992 по 2014 годы. Птиц вылавливали для торговли и уничтожали в местах, где они традиционно жили.

На 97% снизилась популяция китайского осетра в реке Янцзы. Огромное количество рыбы исчезло в период между 1982—2015 годами из-за сооружения плотин.

Генеральный директор Всемирного фонда природы Марко Ламбертини заявил, что сокращение популяций диких видов напрямую влияет на питание людей, продовольственную безопасность и благосостояние миллиардов людей.

Ученые утверждают, что на исчезновение популяций наиболее влияет разрушение человеком природных экосистем: вырубка лесов, непродуманное сельское хозяйство и нелегальная торговля дикими видами.

В Украине ситуация тоже не радужная. Как заявляют эксперты «WWF-Украина», из-за неконтролируемого отстрела очень медленно воспроизводятся популяции рысей, бурых медведей и лосей. А из-за снижения водности Дуная происходит плохой нерест осетровых.

Напомним, исследователи утверждают, что за годы после аварии на ЧАЭС животный мир Чернобыльской зоны очень изменился. Появилось большое количество видов, на которые раньше активно охотились.