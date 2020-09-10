Дикі популяції тварин стрімко вимирають. Фото: natworld.info

https://racurs.ua/ua/n143658-dyki-populyaciyi-tvaryn-strimko-vymyraut-nazvani-tvaryny-yaki-znykaut.html

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Дикі популяції тварин стрімко вимирають — з 1970 року вони скоротилися у середньому на 68%.

На всій Землі скорочуються популяції ссавців, птахів, амфібій, рептилій та риб. Деякі види вже зникли повністю, а інші дуже важко буде відновити. Про це йдеться у свіжому звіті Всесвітнього фонду природи (WWF) «Жива планета-2020», повідомляє «ВВС Україна».

Зазначається, що через браконьєрство зникає вид східної рівнинної горили — її популяція у Національному парку Кагузі-Бієга у Демократичній республіці Конго скоротилася на 87% за 1994−2015 роки.

Популяція сірого папуги у південно-західній Гані впала на 99% у період з 1992 по 2014 роки. Птахів виловлювали для торгівлі та знищували у місцях, де вони традиційно жили.

На 97% знизилася популяція китайського осетра у річці Янцзи. Величезна кількість риби зникла у період між 1982−2015 роками через спорудження гребель.

Генеральний директор Всесвітнього фонду природи Марко Ламбертіні заявив, що скорочення популяцій диких видів напряму впливає на харчування людей, продовольчу безпеку та добробут мільярдів людей.

Науковці стверджують, що на зникнення популяцій найбільш впливає руйнування людиною природних екосистем: вирубка лісів, непродумане сільське господарство та нелегальна торгівля дикими видами.

В Україні ситуація теж не райдужна. Як заявляють експерти «WWF-Україна», через неконтрольований відстріл дуже повільно відтворюються популяції рисів, бурих ведмедів та лосів. А через зниження водності Дунаю відбувається поганий нерест осетрових.

Нагадаємо, дослідники стверджують, що за роки після аварії на ЧАЕС тваринний світ Чорнобильської зони дуже змінився. З’явилася велика кількість видів, на які раніше активно полювали.