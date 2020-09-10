Богдан получил вызов в ГБР после скандального интервью о Зеленском, фото — Букви

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Ракурс

Интервью Андрея Богдана, бывшего главы Офиса президента, аукнулось ему вызовом в ГБР. Государственное бюро расследований (ГБР) вызвало Богдана на допрос в качестве свидетеля.

ГБР не сообщает об уголовном производстве, в котором фигурирует Богдан, но отметило в официозе, что Богдан обнародовал информацию о «якобы наличии договоренностей с российскими должностными лицами о вопросе статуса Крыма, авиасообщении с Россией, обмене пленными и ряда других договоренностей, непредвиденных законами и нормативно-правовыми актами или другими директивами Верховного главнокомандующего ВСУ». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

ГБР 10 сентября направило повестку о вызове на адрес регистрации экс-главы ОП.

В Госбюро расследований объяснили, что вызвали Богдана, «учитывая общественную значимость затронутых в беседе с Гордоном вопросов», для проведения следственных действий и проверки озвученных им фактов.

Дата и время допроса Богдана в сообщении ГБР не указана.

В разговоре с Гордоном Богдан предположил существование согласованного с РФ списка компромиссов. В частности, в нем говорится о пуске воды в Крым в обмен на украинских пленных и открытии прямого авиасообщения с Крымом. Впрочем, Богдан отметил, что этот план, по его мнению, является утопическим.

После разговора с Гордоном в прямом эфире Богдан в шутку написал в Фейсбук, что выезжает из Украины в Румынию.