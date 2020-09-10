У Зеленского назвали причину срыва инспекции на Донбассе. Фото: Дело.юа

https://racurs.ua/n143656-eto-neadekvatnost-u-zelenskogo-nazvali-prichinu-sryva-inspekcii-na-donbasse.html

Ракурс

Перемирие на Донбассе, которое было установлено в конце июля, может быть сорвано. Для сохранения режима тишины Украина совместно с представителями ОБСЕ и боевиками фейковой ДНР должна была провести 10 сентября инспекцию вблизи Шумов Донецкой области. Однако за несколько часов до начала ее отменили.

В Офисе президента объяснили причины такого поступка. По словам представителей Зеленского, украинская сторона утром 10 сентября получила от боевиков «ряд требований, противоречащих друг другу, которые искажают характер договоренностей о режиме прекращения огня и еще больше унижают ОБСЕ как авторитетного и объективного посредника». Об этом сообщает пресс-служба офиса Зеленского.

В частности, боевики требовали проинспектировать и новые районы. У Зеленского считают такие запросы неадекватными.

Именно поэтому согласованного в рамках безопасности подгруппы ТКГ исключительно «одноразового инспектирования» исключительно одной точки не произойдет. В связи с постоянным изменением запросов российской стороны, — отмечается в сообщении.

В Офисе президента также напомнили, что ОБСЕ неоднократно подтверждала соблюдение Украиной условий режима тишины на Донбассе. Ведь Украина хочет достичь устойчивого мира на этой территории.

Констатируем, что представители незаконных вооруженных формирований демонстрируют наличие у них совсем другой цели, а именно — пиара вместо мира, — отметили у Зеленского.

В Офисе президента заподозрили боевиков фейковых ДНР в топографическом кретинизме.

Если в Донецке не способны найти на карте Европы населенный пункт Шумы Донецкой области, претензии по которому мы слышали неоднократно, и теперь в случайном порядке выбирают новые населенные пункты для инспектирования, то можем разве что посочувствовать, — говорится в сообщении.

Учитывая это все, инспекция в районе Шумов не может быть проведена, добавили в Офисе президента.

Тем временем стало известно, что Украина инициировала срочное заседание трехсторонней контактной группы после срыва инспекции. Соответствующее письмо представителям ОБСЕ направил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук, передает «РБК-Украина».

В своем письме он указал, что инспекция была отменена после того, как боевики выдвинули ряд условий:

инспекция новых районов;

фото- и видеофиксация происходящего;

подписание совместного протокола.

Украина считает, что такие требования грубо нарушают достигнутые договоренности.

Напомним, что 9 сентября на заседании трехсторонней контактной группы по Донбассу стороны договорились провести совместную инспекцию позиций вблизи поселка Шумы под оккупированной Горловка Донецкой области. В ее состав должны были войти представители Украины, миссии ОБСЕ и пророссийских боевиков.

Ранее оккупационные войска на Донбассе несколько раз предупреждали, что откроют огонь по украинским позициям вблизи Шумов. Боевики считали, что эти позиции переоборудовали уже после соглашения о прекращении огня.

ТКГ договорилась провести совместную инспекцию 10 сентября в 14.00.