У Зеленського назвали причину зриву інспекції на Донбасі. Фото: Дело.юа

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Перемир’я на Донбасі, яке було встановлено наприкінці липня, може бути зірвано. Для збереження режиму тиші Україна спільно з представниками ОБСЄ та бойовиками фейкової ДНР мала провести 10 вересня інспекцію поблизу Шумів Донецької області. Проте за декілька годин до початку її скасували.

В Офісі президента пояснили причини такого кроку. За словами представників Зеленського, українська сторона вранці 10 вересня отримала від бойовиків «низку вимог, що суперечать одна одній, спотворюють характер домовленостей про режим припинення вогню та ще більше принижують ОБСЄ як авторитетного та об'єктивного посередника». Про це повідомляє прес-служба офісу Зеленського.

Зокрема, бойовики вимагали проінспектувати й нові райони. У Зеленського вважають такі запити неадекватними.

Саме тому погодженого в межах безпекової підгрупи ТКГ виключно «одноразового інспектування» виключно однієї точки не відбудеться. У зв’язку з постійною зміною запитів російської сторони, — зазначається у повідомленні.

В Офісі президента також нагадали, що ОБСЄ неодноразово підтверджувала дотримання Україною умов режиму тиші на Донбасі. Адже України хоче досягнути сталого миру на цій території.

Констатуємо, що представники незаконних збройних формувань демонструють наявність у них зовсім іншої мети, а саме — піару замість миру, — зазначили у Зеленського.

В Офісі президента запідозрили бойовиків фейкової ДНР у топографічному кретенізмі.

Якщо в Донецьку не здатні знайти на мапі Європи населений пункт Шуми Донецької області, претензії щодо якого ми чули неодноразово, й тепер у випадковому порядку обирають нові населені пункти для інспектування, то можемо хіба що поспівчувати, — йдеться у повідомленні.

Враховуючи це все, інспекція в районі Шумів не може бути проведена, додали в Офісі президента.

Нагадаємо, що 9 вересня на засіданні тристоронньої контактної групи щодо Донбасу домовилися провести спільну інспекцію позицій біля селища Шуми під окупованою Горлівкою Донецької області. До її складу мали увійти представники України, місії ОБСЄ і проросійських бойовиків.

Раніше окупаційні війська на Донбасі декілька разів попереджали, що відкриють вогонь по українських позиціях біля Шумів. Бойовики вважали, що ці позиції переобладнали вже після угоди про припинення вогню.

ТКГ домовилася провести спільну інспекцію 10 вересня о 14.00.