Інспекція на фронті 10 вересня не відбудеться, фото — РБК-Україна

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Інспекція українських бойових позицій на Донбасі 10 вересня не відбудеться. За годину до запланованої спільної перевірки поблизу селища Шуми джерела декількох інформагентств в Офісі президента повідомили про відтермінування, але не скасування інспекції.

Співрозмовники в ОП розповіли, що причиною стали нові дані про порушення умов перемир’я з боку бойовиків. Київ прагне спочатку перевірити їх позиції разом з ОБСЄ, але окупанти відмовляються.

ОБСЄ виявила нові позиції бойовиків на Донбасі під час спостережного польоту. Зафіксовано й стягування озброєнь до лінії зіткнення.

Згодом Леонід Кравчук повідомив, що причиною відтермінування інспекції стали нові умови, які пред’явили Києву росіяни. В коментарі Pavlovskiy News керівник української делегації в ТКГ заявив, що «бойовики хочуть зробити з цього якесь шоу» і додав, що українська сторона направила лист спецпредставникові ОБСЄ Хайді Грау з проханням провести додаткові консультації.

У звіті ОБСЄ за 9 вересня говориться про те, що на окупованій території виявлено продовження траншеї поблизу Березовського Луганської області, а 8 вересня біля позицій поблизу Раївки Луганської області спостерігачі побачили п’ятьох бойовиків з лопатами.

Безпілотник ОБСЄ виявив й самохідні і буксирувані гаубиці й три РСЗВ «Град» в Луганській області, які були розміщені з порушенням лінії відводу. А на полігонах виявлено до 20 танків і декілька гаубиць.

Тим часом на Донбасі зберігається режим тиші після нещодавнього загострення.

Нагадаємо, що 9 вересня на засіданні тристоронньої контактної групи щодо Донбасу домовилися провести спільну інспекцію позицій біля селища Шуми під окупованою Горлівкою Донецької області. До її складу увійдуть представники України, місії ОБСЄ і проросійських бойовиків.

Раніше окупаційні війська на Донбасі декілька разів попереджали, що відкриють вогонь по українських позиціях біля Шумів. Бойовики вважали, що ці позиції переобладнали вже після угоди про припинення вогню.

ТКГ домовилася провести спільну інспекцію 10 вересня о 14.00, у ній мали задіяти представників України, місії ОБСЄ і проросійських бойовиків.

Від бойовиків так званої ДНР мав приїхати кадровий російський офіцер Руслан Якубов, який служить в керівництві окупантів.

В Офісі президента пояснювали, що під час інспекції бойовики «будуть присутні «вкрай обмежено», а юридично перевірку проводить ОБСЄ.