Инспекция на фронте 10 сентября не состоится, фото — РБК-Украина

https://racurs.ua/n143652-inspekciya-na-fronte-10-sentyabrya-ne-sostoitsya-soobschil-kravchuk.html

Ракурс

Инспекция украинских боевых позиций на Донбассе 10 сентября не произойдет.

За час до запланированной совместной проверки вблизи поселка Шумы источника нескольких информагентств в Офисе президента сообщили об отсрочке, но не отмене инспекции.

Собеседники в ОП рассказали, что причиной стали новые данные о нарушении условий перемирия со стороны боевиков. Киев стремится сначала проверить их позиции вместе с ОБСЕ, но оккупанты отказываются.

ОБСЕ обнаружила новые позиции боевиков на Донбассе во время наблюдательного полета. Зафиксировано и стягивание вооружения к линии соприкосновения.

Впоследствии Леонид Кравчук сообщил, что причиной отсрочки инспекции стали новые условия, которые предъявили Киеву россияне. В комментарии Pavlovskiy News руководитель украинской делегации в ТКГ заявил, что «боевики хотят сделать из этого какое-то шоу» и добавил, что украинская сторона направила письмо спецпредставителю ОБСЕ Хайди Грау с просьбой провести дополнительные консультации.

В отчете ОБСЕ за 9 сентября говорится о том, что на оккупированной территории обнаружили продолжение траншеи (вблизи Березовского Луганской области), а 8 сентября у позиций вблизи Раевки Луганской области наблюдатели увидели пятерых боевиков с лопатами.

Беспилотник ОБСЕ обнаружил также самоходные и буксируемые гаубицы и три «Града» в Луганской области, которые были размещены с нарушением линии отвода. А на полигонах выявили до 20 танков и несколько гаубиц.

Между тем на Донбассе сохраняется режим тишины после недавнего обострения.

Напомним, что 9 сентября на заседании трехсторонней контактной группы по Донбассу договорились провести совместную инспекцию позиций у поселка Шумы под оккупированной Горловкой. В ее состав должны были войти представители Украины, миссии ОБСЕ и пророссийских боевиков.

Ранее оккупационные войска в Донбассе несколько раз предупреждали, что откроют огонь по украинским позициям возле Шумов. Боевики считали, что эти позиции переоборудовали уже после соглашения о прекращении огня.

ТКГ договорилась провести совместную инспекцию 10 сентября в 14.00, в ней должны были задействовать представителей Украины, миссии ОБСЕ и пророссийских боевиков.

От боевиков так называемой ДНР должен был приехать кадровый российский офицер Руслан Якубов, который служит в руководстве оккупантов.

В Офисе президента объясняли, что во время инспекции боевики «будут присутствовать «крайне ограничено», а юридически проверку проводит ОБСЕ.