Крупный штраф за нарушение санкций Украины заплатит американская «дочка» Deutsche Bank. Фото: Barron's

https://racurs.ua/n143651-krupnyy-shtraf-za-narushenie-sankciy-ukrainy-zaplatit-amerikanskaya-dochka-deutsche-bank.html

Ракурс

Штраф за нарушение санкций Украины заплатит американское подразделение крупнейшего немецкого финансового конгломерата Deutsche Bank. Решение о наложении штрафа было принято Управлением по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC).

В Deutsche Bank не стали отрицать, что банк обработал крупный платеж, который был связан с имущественными интересами нефтяной компании, зарегистрированной на Кипре. Эта компания внесена в санкционный список Украины. За это нарушение Deutsche Bank уплатит штраф в сумме 157,5 тыс. долл. В OFAC заявили, что финучреждение не провело тщательной проверки компании, сообщает Reuters.

Кроме того, Deutsche Bank Trust Company Americas заплатит 425,6 тыс. долл. штрафа за обработку платежей, направленных на счета финучреждения, находящегося под санкциями. В банке не смогли заблокировать 61 платеж из-за несовершенства системы проверки платежей.

В банке заявили, что обстоятельства этих нарушений будут детально изучены, а сотрудники пройдут дополнительное обучение. В случае необходимости в банке готовы изменить внутренние процедуры.

Как ранее писал «Ракурс», санкции против России за аннексию Крыма продлили в Евросоюзе. Оккупация украинского полуострова обойдется россиянам еще в шесть месяцев ограничений.