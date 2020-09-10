Великий штраф за порушення санкцій України заплатить американська «дочка» Deutsche Bank. Фото: Barron's

https://racurs.ua/ua/n143651-velykyy-shtraf-za-porushennya-sankciy-ukrayiny-zaplatyt-amerykanska-dochka-deutsche-bank.html

Ракурс

Штраф за порушення санкцій України заплатить американський підрозділ найбільшого німецького фінансового конгломерату Deutsche Bank. Рішення про накладення штрафу було прийнято Управлінням із контролю за іноземними активами міністерства фінансів США (OFAC).

У Deutsche Bank не стали заперечувати, що банк обробив великий платіж, який був пов’язаний із майновими інтересами нафтової компанії, зареєстрованої на Кіпрі. Ця компанія внесена до списку санкцій України. За це порушення Deutsche Bank сплатить штраф у сумі 157,5 тис. дол. У OFAC заявили, що фінустанова не провела ретельної перевірки компанії, повідомляє Reuters.

Крім того, Deutsche Bank Trust Company Americas заплатить 425,6 тис. дол. штрафу за обробку платежів, спрямованих на рахунку фінустанови, що перебуває під санкціями. У банку не змогли заблокувати 61 платіж через недосконалість системи перевірки платежів.

У банку заявили, обставини цих порушень будуть ретельно вивчені, а співробітники пройдуть додаткове навчання. У разі необхідності в банку готові змінити внутрішні процедури.

Як раніше писав «Ракурс», санкції проти Росії за анексію Криму продовжили в Євросоюзі. Окупація українського півострова обійдеться росіянам ще у шість місяців обмежень.