Альтернативу «Північного потоку-2» запропонувала Польща

«Північний потік-2» може замінити «Балтійська труба». Фото: atr.ua

https://racurs.ua/ua/n143650-pivnichnyy-potik-2-moje-zaminyty-baltiyska-truba-polscha-zaproponuvala-alternatyvu.html

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Російський газогін «Північний потік-2» можуть замінити на польський газопровід Baltic Pipe («Балтійська труба»).

Варшава запропонувала «Балтійську трубу» як альтернативу Nord Stream 2. Газопровід планують добудувати восени 2022 року і наповнювати паливом із Норвегії. Польський уряд готовий надати Німеччині цю інфраструктуру, якщо Берлін відмовиться від спільного з Росією проекту. Про це 10 вересня повідомляє «КоммерсантЪ».

По потужності Baltic Pipe не може бути повноцінною заміною «Північного потоку-2», оскільки пропускна спроможність польського газопроводу приблизно вп’ятеро менша: 10−12 млрд куб. м на рік проти 55 млрд куб. м.

Наразі невідомо, чи всерйоз розглядатимуть у Берліні таку пропозицію Варшави. За словами німецького політолога Олександра Рара, при будівництві «Північного потоку-2» не задіяні гроші європейських платників податків. А в Польщі пропонують будувати термінали за європейські гроші. Політолог упевнений, що Європа не захоче вкладати гроші в цей проект.

Нагадаємо, управління із захисту конкуренції і споживачів Польщі UOKiK оштрафувало російську компанію «Газпром» на майже 50 млн євро. Таке рішення у Варшаві ухвалили через небажання російського газового монополіста співпрацювати в рамках антимонопольного розслідування.