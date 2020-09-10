Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
«Північний потік-2» може замінити «Балтійська труба». Фото: atr.ua

Альтернативу «Північного потоку-2» запропонувала Польща

10 вер 2020, 13:50
999

Російський газогін «Північний потік-2» можуть замінити на польський газопровід Baltic Pipe («Балтійська труба»).

Варшава запропонувала «Балтійську трубу» як альтернативу Nord Stream 2. Газопровід планують добудувати восени 2022 року і наповнювати паливом із Норвегії. Польський уряд готовий надати Німеччині цю інфраструктуру, якщо Берлін відмовиться від спільного з Росією проекту. Про це 10 вересня повідомляє «КоммерсантЪ».

По потужності Baltic Pipe не може бути повноцінною заміною «Північного потоку-2», оскільки пропускна спроможність польського газопроводу приблизно вп’ятеро менша: 10−12 млрд куб. м на рік проти 55 млрд куб. м.


Наразі невідомо, чи всерйоз розглядатимуть у Берліні таку пропозицію Варшави. За словами німецького політолога Олександра Рара, при будівництві «Північного потоку-2» не задіяні гроші європейських платників податків. А в Польщі пропонують будувати термінали за європейські гроші. Політолог упевнений, що Європа не захоче вкладати гроші в цей проект.

Нагадаємо, управління із захисту конкуренції і споживачів Польщі UOKiK оштрафувало російську компанію «Газпром» на майже 50 млн євро. Таке рішення у Варшаві ухвалили через небажання російського газового монополіста співпрацювати в рамках антимонопольного розслідування.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів
﻿
﻿