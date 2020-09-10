Альтернативу «Северного потока-2» предложила Польша

«Северный поток-2» может заменить «Балтийская труба». Фото: atr.ua

https://racurs.ua/n143650-severnyy-potok-2-mojet-zamenit-baltiyskaya-truba-polsha-predlojila-alternativu-rossiyskomu.html

Ракурс

Российский газопровод «Северный поток-2» могут заменить на польский газопровод Baltic Pipe («Балтийская труба»).

Варшава предложила «Балтийскую трубу» как альтернативу Nord Stream 2. Газопровод планируют достроить осенью 2022 года и наполнять топливом из Норвегии. Польское правительство готово предоставить Германии эту инфраструктуру, если Берлин откажется от совместного с Россией проекта. Об этом 10 сентября сообщает «КоммерсантЪ».

По мощности Baltic Pipe не может быть полноценной заменой «Северного потока-2», поскольку пропускная способность польского газопровода примерно в пять раз меньше: 10−12 млрд куб. м в год против 55 млрд куб. м.

Пока неизвестно, ли будут всерьез рассматривать в Берлине такое предложение Варшавы. По словам немецкого политолога Александра Рара, при строительстве «Северного потока-2» не задействованы деньги европейских налогоплательщиков. А в Польше предлагают строить терминалы за европейские деньги. Политолог уверен, что Европа не захочет вкладывать деньги в этот проект.

Напомним, управление по защите конкуренции и потребителей Польши UOKiK оштрафовало российскую компанию «Газпром» на почти 50 млн евро. Такое решение в Варшаве приняли из-за нежелания российского газового монополиста сотрудничать в рамках антимонопольного расследования.