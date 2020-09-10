Танковые и ракетные учения провели ВСУ на юге и западе, фото — Минобороны

https://racurs.ua/n143649-tankovye-i-raketnye-ucheniya-proveli-voorujennye-sily-na-uge-i-zapade-foto-video.html

Ракурс

Военные учения провели танковые, десантно-штурмовые и ракетные подразделения Вооруженных сил Украины.

В частях, подчиненных командованию Объединенных сил, которые несут боевую службу на южном направлении, состоялись практические занятия по боевой подготовке, сообщили в пресс-службе Минобороны.

Танкисты отработали навыки вождения по пересеченной местности, развертывания в боевой порядок, выхода на определенные рубежи, а также действия при обороне и контрнаступлении.

Десантники выполнили задачи по огневой подготовке, а именно — стрельбы из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов, метания ручных гранат. Украинские военные отработали вопросы тактической, инженерной и медицинской подготовки.

Занятия проходят в условиях максимально приближенных к боевым.

На Львовщине провели тренировку по воздушному прикрытию войск. Зенитный ракетный полк командования «Запад» во время командно-штабных учений проверил способность привести все подразделения полка в готовность, осуществить передислокацию в определенный район и заступить на боевое дежурство.

Личный состав зенитных ракетных подразделений во время учений учел и сценарии, продиктованные опытом гибридных действий российских оккупационных войск на Донбассе. В частности, речь шла об организованном противником противодействии военным со стороны гражданского населения.