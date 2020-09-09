Мариуполь два дня будут зачищать от террористов, фото — Цензор

https://racurs.ua/n143605-mariupol-dva-dnya-budut-zachischat-ot-terroristov.html

Ракурс

В Мариуполе пройдут антитеррористические учения. В четверг, 10 сентября, и пятницу, 11 сентября, штаб операции Объединенных сил просит жителей города без необходимости не выходить из дома.

В самом большом контролируемом правительством населенном пункте Донетчины в эти дни проведут «превентивные меры по противодействию террористическим и диверсионным угрозам».

Штаб ООС призвал жителей города соблюдать правила личной безопасности и обращения с подозрительными предметами, взрывоопасными веществами.

Всех просят также носить с собой документы, удостоверяющие личность. В штабе добавили, что все действия проводятся в рамках действующего законодательства, а также призвали сообщать информацию о причастности неизвестных лиц к диверсионно-разведывательным группам или террористическим подразделениям боевиков в СБУ.

Руководство ООС напомнило, что в Мариуполе, как и в остальных городах Донецкой и Луганской областей, с 2016 года установлен красный уровень террористической угрозы.

В конце августа «Ракурс» сообщал, что в Мариуполе задержали пятерых человек, которые по указанию боевиков публиковали в российских соцсетях призывы к нарушению территориальной целостности и конституционного строя в Украине. Сепаратисты-агитаторы оправдывали агрессию России, а также пропагандировали фейковые ЛДНР.