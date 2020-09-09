Маріуполь два дні зачищатимуть від терористів, фото — Цензор

https://racurs.ua/ua/n143605-mariupol-dva-dni-zachyschatymut-vid-terorystiv.html

Ракурс

У Маріуполі відбудуться антитерористичні навчання. У четвер, 10 вересня, і п’ятницю, 11 вересня, штаб операції Об'єднаних сил просить жителів міста без нагальної потреби не виходити з дому.

У найбільшому контрольованому урядом населеному пункті Донеччини у ці дні проведуть «превентивні заходи з протидії терористичним і диверсійним загрозам».

Штаб ООС закликав мешканців міста дотримуватися правил особистої безпеки та поводження з підозрілими предметами, вибухонебезпечними речовинами.

Усіх просять також носити з собою документи, що посвідчують особу. У штабі додали, що всі дії проводяться в рамках чинного законодавства, а також закликали повідомляти інформацію про причетність невідомих осіб до диверсійно-розвідувальних груп або терористичних підрозділів бойовиків в СБУ.

Керівництво ООС нагадало, що в Маріуполі, як і в решті міст Донецької і Луганської областей, з 2016 року встановлено червоний рівень терористичної загрози.

Наприкінці серпня «Ракурс» повідомляв, що в Маріуполі затримали п’ятьох осіб, які за вказівкою бойовиків публікували у російських соцмережах заклики до порушення територіальної цілісності та конституційного ладу в Україні. Сепаратисти-агітатори виправдовували агресію Росії, а також пропагували фейкові ЛДНР.