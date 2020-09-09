Денис Шмигаль. Фото: Капітал

https://racurs.ua/ua/n143604-plan-diy-2020-naprykinci-roku-zatverdyv-kabmin-scho-planuut-vstygnuty-ministry.html

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Кабінет міністрів України затвердив План пріоритетних дій уряду на 2020 рік. Під час засідання були оголошені найважливіші пункти, які планує виконати уряд найближчим часом.

Серед них оновлення угоди про асоціацію України з ЄС та промисловий безвіз. Про це стало відомо під час засідання уряду, яке відбулося у середу, 9 вересня.

Згідно з текстом документу, він передбачає розробку міністерствами у двотижневий строк заходів для виконання усіх пунктів, а також погодження протягом 10 днів проєктів актів для виконання плану дій на рік.

На початку засідання прем'єр-міністр України Денис Шмигаль назвав найголовніші пункти плану:

промисловий безвіз з ЄС;

запровадження нульової декларації ― «амністія капіталів»;

оновлення Угоди про асоціацію;

30 євроінтеграційних проектів;

вільна економічна зона для ІТ;

створення Фонду розвитку для сільських територій;

допомога молодим сім’я, які хочуть займатися фермерством;

онлайн-митниця;

ліквідація ДАБІ;

онлайн-торги на дозволи користування надрами.

За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, документ охоплює 690 пунктів, кожен з яких має обґрунтування, відповідальних виконавців, строки виконання та очікувані результати. Прем'єр очікує, що документ забезпечить поступ у виконанні програми дій уряду, яка була затвердження майже півроку тому.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що програму Кабміну оприлюднили на урядовому порталі. В оновленому варіанті документу урядовці розписали завдання для кожного міністерства і визначили пріоритети діяльності. Кабмін прогнозує, що у 2020 році ВВП впаде на 4−8%.