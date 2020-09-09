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Ракурс
Правильно носити маски закликали неординарним способом у Бразилії. Фото: news.1777.ru

Правильно носити маски закликали неординарним способом у Бразилії (ФОТО)

9 вер 2020, 14:29
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Пандемія коронавірусу стала причиною появи нового аксесуара — медичної маски. Доведено, що маска все ж захищає від зараження, але багато людей носять її неправильно, що робить цей засіб захисту марним. Часто можна побачити, як люди носять маску на підборідді, а ніс і рот залишаються відкритими. Від такого захисту мало користі, тому в Бразилії вирішили неординарним способом закликати населення носити маски правильно.

У новій соціальній рекламі показали, як би виглядали люди, якби носити маску на підборідді було правильно, пише Ads of the World.

Шляхом нехитрих маніпуляцій у фоторедакторі портрети порушників маскового режиму стали виглядати так, щоб надіта під підборіддям маска захищала їх від зараження.

Правильно носити маски закликали неординарним способом у Бразилії. Фото: adsoftheworld.com

Правильно носити маски закликали неординарним способом у Бразилії. Фото: adsoftheworld.com

Правильно носити маски закликали неординарним способом у Бразилії. Фото: adsoftheworld.com

Вийшло досить кумедно, але автори такої акції сподіваються, що знімки змусять багатьох людей надягати маски правильно.

Слід зазначити, що на тему неправильного носіння масок вже з’являлися карикатури у соцмережах.


Правильно носити маски закликали неординарним способом у Бразилії. Фото: Facebook

Як раніше писав «Ракурс», Всесвітня організація охорони здоров’я вирішила змінити рекомендації щодо використання захисних масок. Тепер їх рекомендується носити у місцях, де важко дотримуватися дистанції. Це стосується громадського транспорту і магазинів. Крім того, ВООЗ вимагає дотримання масочного режиму всіма лікарями і медперсоналом незалежно від того, контактують вони з інфікованими чи ні.


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