Правильно носити маски закликали неординарним способом у Бразилії. Фото: news.1777.ru

https://racurs.ua/ua/n143603-pravylno-nosyty-masky-zaklykaly-neordynarnym-sposobom-u-brazyliyi-foto.html

Ракурс

Пандемія коронавірусу стала причиною появи нового аксесуара — медичної маски. Доведено, що маска все ж захищає від зараження, але багато людей носять її неправильно, що робить цей засіб захисту марним. Часто можна побачити, як люди носять маску на підборідді, а ніс і рот залишаються відкритими. Від такого захисту мало користі, тому в Бразилії вирішили неординарним способом закликати населення носити маски правильно.

У новій соціальній рекламі показали, як би виглядали люди, якби носити маску на підборідді було правильно, пише Ads of the World.

Шляхом нехитрих маніпуляцій у фоторедакторі портрети порушників маскового режиму стали виглядати так, щоб надіта під підборіддям маска захищала їх від зараження.

Вийшло досить кумедно, але автори такої акції сподіваються, що знімки змусять багатьох людей надягати маски правильно.

Слід зазначити, що на тему неправильного носіння масок вже з’являлися карикатури у соцмережах.

Як раніше писав «Ракурс», Всесвітня організація охорони здоров’я вирішила змінити рекомендації щодо використання захисних масок. Тепер їх рекомендується носити у місцях, де важко дотримуватися дистанції. Це стосується громадського транспорту і магазинів. Крім того, ВООЗ вимагає дотримання масочного режиму всіма лікарями і медперсоналом незалежно від того, контактують вони з інфікованими чи ні.