Правильно носить маски призвали неординарным способом в Бразилии. Фото: news.1777.ru

https://racurs.ua/n143603-pravilno-nosit-maski-prizvali-neordinarnym-sposobom-v-brazilii-foto.html

Ракурс

Пандемия коронавируса стала причиной появления нового аксессуара — медицинской маски. Доказано, что маска все же защищает от заражения, но многие люди носят ее неправильно, что делает это средство защиты бесполезным. Часто можно увидеть, как люди носят маску на подбородке, а нос и рот при этом остаются открытыми. От такой защиты толку мало, поэтому в Бразилии решили неординарным способом призвать население носить маски правильно.

В новой социальной рекламе показали, как бы выглядели люди, если бы носить маску на подбородке было правильно, пишет Ads of the World.

Путем нехитрых манипуляций в фоторедакторе портреты нарушителей масочного режима стали выглядеть так, чтобы надетая под подбородком маска защищала их от заражения.

Получилось довольно забавно, но авторы такой акции надеются, что снимки заставят многих людей надевать маски правильно.

Следует отметить, что на тему неправильного ношения масок уже появлялись карикатуры в соцсетях.

Как ранее писал «Ракурс», Всемирная организация здравоохранения решила изменить рекомендации относительно использования защитных масок. Теперь их рекомендуется носить в местах, где трудно соблюдать дистанцию. Это касается общественного транспорта и магазинов. Кроме того, ВОЗ требует соблюдение масочного режима всеми врачами и медперсоналом независимо от того, контактируют они с инфицированными или нет.