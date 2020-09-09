«ПриватБанк» в деле против Суркисов победил в Верховном суде, фото — Лига

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Ракурс

«ПриватБанк» продолжает сопротивляться братьям Суркисам и обжалует решение о взыскании 350 млн долл. Верховный суд приостановил соответствующее решение Печерского суда Киева.

Фемида в составе коллегии судей Кассационного гражданского суда открыла кассационное производство по делу по жалобе Кабинета министров, сообщила пресс-служба Верховного суда.

Таким образом, исполнение решения Печерского райсуда под председательством Сергея Вовка приостановлено.

Коллегия судей удовлетворила ходатайство по жалобе Кабинета министров на постановление Печерского районного суда от 9 февраля 2017 года, решение Апелляционного суда Киева от 20 апреля 2017 года и постановление Киевского апелляционного суда от 10 июня 2020 года.

Кабмин смог убедить Фемиду в том, что постановление Печерского райсуда о взыскании денег несет риски для Кабмина до принятия судебного решения по существу.

Напомним, что семья Суркисов длительное время судится с НБУ из-заа приватизации «ПриватБанка», в котором они держали значительные суммы. В Нацбанке считают, что Суркисы получали кредиты и размещали депозиты не на рыночных условиях, а благодаря особым договоренностям с бывшими владельцами банка.

Суркисы доказывают, что не связаны с бывшими владельцами банка, и требуют отменить обмен своих депозитов при национализации на акции банка, которые НБУ выкупил за одну гривну. Верховный суд летом окончательно признал Суркисов лицами, связанными с бывшими владельцами.

Но оффшоры выиграли очередной иск и 2 сентября Печерский районный суд Киева принял решение о возвращении 350 млн долл. братьям Суркисам

Минюст и Нацбанк заявили, что обжалуют это решение суда, поскольку выполнить его невозможно.

В Раде зарегистрировали законопроект, который заблокирует взыскание денег с «ПриватБанка». Его намерены принять в Раде в сентябре. Автор, нардеп «слуга» Юрий Камельчук, рассказал, что юристы Суркисов нашли «лазейку» в законодательстве, которую надо закрыть.