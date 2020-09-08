НАБУ занялось судьями, отдавшими Суркисам 9 млрд «ПриватБанка». Фото: СтопКор

https://racurs.ua/n143561-nabu-zanyalos-sudyami-otdavshimi-surkisam-9-mlrd-privatbanka.html

Ракурс

Дело братьев Суркисов заинтересовало Национальное антикоррупционное бюро. Детективы НАБУ открыли уголовное производство № 52020000000000566 относительно правомерности вердикта Печерского районного суда Киева о взыскании с «ПриватБанка» 9 млрд грн в пользу компаний братьев Суркисов.

Уголовное производство открыто по факту незавершенного покушения на завладение имуществом «ПриватБанка» в особо крупных размерах, сообщается на сайте Совета общественного контроля НАБУ.

В сообщении указано, что фигурантами дела являются представители судебной власти, служебные лица Государственной исполнительной службы, а также сотрудники шести английский компаний, связанных с Суркисами.

Как известно, 2 сентября Печерский райсуд Киева под председательствованием судьи Сергея Вовка вынес вердикт об удовлетворении иска компаний братьев Суркисов к «ПриватБанку» на 350 млн долл. В банке заявили, что не намерены выплачивать эту сумму Суркисам.

На следующий день суд санкционировал принудительное взыскание с банка указанной суммы и/или арест имущества «ПриватБанка» в случае отказа от выплаты.

В тот же день Печерский суд удовлетворил иск еще двух английских компаний Суркисов о взыскании с «ПриватБанка» почти 165 млн долл.

Как ранее писал «Ракурс» министр юстиции Денис Малюська заявил, что в Верховную Раду внесен законопроект, который запретит взыскание с «ПриватБанка» спорной суммы. Автором законопроекта является Министерство юстиции, но подал его в парламент нардеп из фракции «Слуга народа» Юрий Камельчук.