НАБУ зайнялося суддями, що віддали Суркісам 9 млрд «ПриватБанку». Фото: СтопКор

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Ракурс

Справа братів Суркісів зацікавила Національне антикорупційне бюро. Детективи НАБУ відкрили кримінальне провадження № 52020000000000566 щодо правомірності вердикту Печерського районного суду Києва про стягнення із «ПриватБанку» 9 млрд грн на користь компаній братів Суркісів.

Кримінальне провадження відкрито за фактом незавершеного замаху на заволодіння майном «ПриватБанку» в особливо великих розмірах, повідомляється на сайті Ради громадського контролю НАБУ.

У повідомленні зазначено, що фігурантами справи є представники судової влади, службові особи Державної виконавчої служби, а також співробітники шістьох англійських компаній, пов’язаних із Суркісами.

Як відомо, 2 вересня Печерський райсуд Києва під головуванням судді Сергія Вовка виніс вердикт про задоволення позову компаній братів Суркісів до «ПриватБанку» на 350 млн дол. У банку заявили, що не будуть виплачувати цю суму Суркісам.

Наступного дня суд санкціонував примусове стягнення із банку зазначеної суми та/або арешт майна «ПриватБанку» у разі відмови від виплати.

Того ж дня Печерський суд задовольнив позов ще двох англійських компаній Суркісів про стягнення із «ПриватБанку» майже 165 млн дол.

Як раніше писав «Ракурс» міністр юстиції Денис Малюська заявив, що до Верховної Ради внесено законопроект, який заборонить стягнення із «ПриватБанку» спірної суми. Автором законопроекту є Міністерство юстиції, але подав його до парламенту нардеп із фракції «Слуга народу» Юрій Камельчук.