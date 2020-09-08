Сергей Вовк, фото: «Украинская правда»

https://racurs.ua/n143569-minust-podal-jalobu-na-sudu-vovka-otdavshego-surkisam-9-mlrd-grn-privatbanka.html

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Дело Суркисов привело к направлению Министерством юстиции жалобы в Высший совет правосудия на судью Печерского райсуда Киева Сергея Вовка.

Вовк 2 сентября принял решение о принудительном взыскании с «ПриватБанка» 350 млн долл. США (более 9,7 млрд грн) в пользу компаний братьев Суркисов. Министр юстиции Денис Малюська сообщил об этом в своем Фейсбуке.

Также Малюська отметил, что на решение Вовка подана апелляционная жалоба, а в Верховную Раду подан законопроект № 4064 «Об исполнительном производстве», призванный заблокировать возможность применения списания денежных средств как меры обеспечения иска.

Малюська также опубликовал видео вынесения Вовком соответствующего решения, на котором, по словам минстра, «судья Вовк именем Украины постанавливает по сути украсть 10 миллиардов гривен».

Его решение станет или началом возрождения судебной власти, если удастся должным образом на постановление отреагировать, по всей строгости закона. Ну или наоборот, символом тотального краха, если должной реакции не произойдет, — убежден министр.



Малюська добавил, что имеет в виду в основном первую инстанцию ​​судебной власти, поскольку в следующих звеньях громких проблем гораздо меньше.

Напомним, приговор судьи Вовка по делу братьев Суркисов заинтересовал также НАБУ.