Сергій Вовк, фото: «Українська правда»

https://racurs.ua/ua/n143569-min-ust-podav-skargu-na-suddu-vovka-yakyy-viddav-surkisam-9-mlrd-grn-pryvatbanku.html

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Справа Суркісів призвела до подання Міністерством юстиції скарги до Вищої ради правосуддя на суддю Печерського райсуду Києва Сергія Вовка.

Вовк 2 вересня ухвалив рішення про примусове стягнення з «ПриватБанку» 350 млн дол. США (понад 9,7 млрд грн) на користь компаній братів Суркісів. Міністр юстиції Денис Малюська повідомив про це у своєму Фейсбуці.

Також Малюська зазначив, що на ухвалу Вовка подана апеляційна скарга, а до Верховної Ради подано законопроект № 4064 «Про виконавче провадження», покликаний заблокувати можливість застосування списання грошових коштів як заходу забезпечення позову.

Малюська також опублікував відео винесення Вовком відповідної ухвали, на котрому, за словами мінстра, «суддя Вовк іменем України ухвалює по суті вкрасти 10 мільярдів гривень».

Його ухвала стане або початком відродження судової влади, якщо вдасться належно на ухвалу відреагувати, за всією суворістю закону. Ну або навпаки, символом тотального краху, якщо належної реакції не відбудеться, — переконаний міністр.



Малюська додав, що має на увазі здебільшого першу інстанцію судової влади, оскільки в наступних ланках гучних проблем набагато менше.

Нагадаємо, вирок судді Вовка у справі братів Суркісів зацікавив також НАБУ.