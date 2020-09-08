Принцу Гаррі і Меган Маркл довелося повернути британському бюджету мільйонні борги

Принц Гаррі і Меган Маркл. Фото: Politeka

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Ракурс

Принцу Гаррі і Меган Маркл довелося розлучитися із 2,4 млн фунтів стерлінгів. Саме таку суму подружжя повернуло у британську казну. Ці гроші були витрачені на ремонт резиденції Фрогмор-котедж із Суверенного гранту, кошти якого британський уряд виділяє на утримання королівської сім’ї.

Подружжя зі своєї кишені сплатило лише за нові труби і сантехніку, решта ремонтних робіт була оплачена з казни. Як відомо, принц Гаррі і Маркл відмовилися від королівських привілеїв, тому виділення із бюджету коштів на ремонт їхнього особняка викликало хвилю критики і обурення серед громадськості, повідомляє Daily Mail.

Подружня пара нещодавно підписала з компанією Netflix контракт на 147 млн ​​дол. І через кілька днів після цього принц Гаррі погасив борг перед британським бюджетом.

Крім того, подружжя заявило, що повністю відмовляється від отримання фінансової допомоги від батька Гаррі, принца Уельського. А це означає, що пара налаштована рішуче і готова повністю порвати з королівською родиною.

Слід зазначити, що принц Гаррі міг би легко уникнути подібного скандалу з ремонтом особняка, адже він успадкував 20 млн фунтів стерлінгів від матері принцеси Діани та трастових фондів бабусі королеви Єлизавети II, тому міг би легко самостійно оплатити ремонт.

Багато хто вважає, що обурення народу було викликано тим, що принц Гаррі і Маркл були раді приймати гроші громадськості, але самі не ділилися із підданими своїм життям. Зокрема, подружжя усіма силами намагалося приховати подробиці народження і хрещення свого сина Арчі.

Як раніше писав «Ракурс», принц Гаррі посварився із королевою Великої Британії Єлизаветою II через прикрасу його тоді ще майбутньої дружини Маркл. Причиною сварки стала відмова помічниці королеви Анджели Келлі приїхати до Маркл, щоб допомогти їй приміряти обрану на весілля тіару.