Принц Гаррі приховав від королеви свої домовленості з Netflix

Королева Єлизавета, Меган Маркл та принц Гаррі, фото: Hello

https://racurs.ua/ua/n143458-prync-garri-pryhovav-vid-korolevy-svoyi-domovlenosti-z-netflix.html

Ракурс

Принц Гаррі, герцог Сассекський, приховав від своєї бабусі, британської королеви Єлизавети II, свою нещодавню угоду з медіагігантом Netflix.

Про укладання герцогами Сассекськими багаторічного контракту з Netflix королева дізналася з новин, повідомляє видання The Sun з посиланням на джерела в королівській родині.

Гаррі не повідомив королеву про угоду Netflix, — зазначає джерело.

За словами співрозмовника видання, королева не підтримує укладання таких угод членами королівської родини.

Її точка зору проста — члени королівської родини не продаються і небезпека оточує високопоставлених членів за межами інституції, — наголосило джерело.



Водночас, за словами джерела, королева знає свого внука і усвідомлює, що в неї немає шансів відговорити його та Меган Маркл від цієї угоди.

Нагадаємо, Гаррі та Меган нещодавно підписали багаторічний контракт із Netflix, згідно з яким випускатимуть для американського медіагіганта документальні фільми та серіали, а також художні фільми та дитячі програми.