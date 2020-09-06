Принц Гарри скрыл от королевы свои договоренности с Netflix

Королева Елизавета, Меган Маркл и принц Гарри, фото: Hello

https://racurs.ua/n143458-princ-garri-skryl-ot-korolevy-svoi-dogovorennosti-s-netflix.html

Ракурс

Принц Гарри, герцог Сассекский, скрыл от своей бабушки, британской королевы Елизаветы II, свое недавнее соглашение с медиагигантом Netflix.

О заключении герцогами Сассекскими многолетнего контракта с Netflix королева узнала из новостей, сообщает издание The Sun со ссылкой на источники в королевской семье.

Гарри не сообщил королеве о соглашении Netflix, — отмечает источник.

По словам собеседника издания, королева не поддерживает заключения таких соглашений членами королевской семьи.

Ее точка зрения проста — члены королевской семьи не продаются и опасность окружает высокопоставленных членов за пределами институции, — подчеркнул источник.



Однако, по словам источника, королева знает своего внука и осознает, что у нее нет шансов отговорить его и Меган Маркл от этой сделки.

Напомним, Гарри и Меган недавно подписали многолетний контракт с Netflix, согласно которому будут выпускать для американского медиагиганта документальные фильмы и сериалы, а также художественные фильмы и детские программы.