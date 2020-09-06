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Ракурс
Королева Елизавета, Меган Маркл и принц Гарри, фото: Hello

Принц Гарри скрыл от королевы свои договоренности с Netflix

6 сен 2020, 11:39
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Принц Гарри, герцог Сассекский, скрыл от своей бабушки, британской королевы Елизаветы II, свое недавнее соглашение с медиагигантом Netflix.

О заключении герцогами Сассекскими многолетнего контракта с Netflix королева узнала из новостей, сообщает издание The Sun со ссылкой на источники в королевской семье.

Гарри не сообщил королеве о соглашении Netflix, — отмечает источник.

По словам собеседника издания, королева не поддерживает заключения таких соглашений членами королевской семьи.

Ее точка зрения проста — члены королевской семьи не продаются и опасность окружает высокопоставленных членов за пределами институции, — подчеркнул источник.


Однако, по словам источника, королева знает своего внука и осознает, что у нее нет шансов отговорить его и Меган Маркл от этой сделки.

Напомним, Гарри и Меган недавно подписали многолетний контракт с Netflix, согласно которому будут выпускать для американского медиагиганта документальные фильмы и сериалы, а также художественные фильмы и детские программы.

Источник: Ракурс


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