Наиболее несчастливый период человеческой жизни определили ученые

Кризис удовлетворенности жизнью наступает в 47–48 лет

https://racurs.ua/n143457-naibolee-neschastlivyy-period-chelovecheskoy-jizni-opredelili-uchenye.html

Ракурс

Наиболее несчастливый период жизни человека начинается в период 47−48 лет и продолжается до 60 лет.

К такому выводу пришла группа американских ученых, проанализировав данные относительно жителей 132 государств, которых просили оценить свой уровень удовлетворенности жизнью. Об этом говорится в результатах исследования, опубликованных на сайте Национального бюро экономических исследований США.

Ученые установили, что наиболее счастливый период жизни приходится на возраст 18−20 лет. После этого удовлетворенность от жизни постепенно ухудшается, пока не достигнет пика в возрасте 47−48 лет. Причем для жителей развитых стран кризис, в среднем, наступает в 47 лет, а для жителей развивающихся стран — в 48 лет.

После 60 лет удовлетворенность жизнью снова улучшается и в 70 лет снова достигает максимальных показателей.

Ученые отмечают, что такие колебания не являются следствием внешних факторов, а зависят от биохимических процессов в организме и уровня гормонов.

Напомним, ученые установили, что рождение первого ребенка делает родителей счастливыми только на определенный период, после чего уровень счастья возвращается к предыдущему показателю.