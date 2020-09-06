Найбільш нещасливий період людського життя визначили вчені

Криза задоволеності життям настає у 47–48 років

https://racurs.ua/ua/n143457-naybilsh-neschaslyvyy-period-ludskogo-jyttya-vyznachyly-vcheni.html

Ракурс

Найбільш нещасливий період життя людини розпочинається у період 47−48 років та триває до 60 років.

Такого висновку дійшла група американських учених, проаналізувавши дані щодо жителів 132 держав, яких просили оцінити свій рівень задоволеності життям. Про це йдеться у результатах дослідження, опублікованих на сайті Національного бюро економічних досліджень США.

Учені встановили, що найбільш щасливий період життя припадає на вік 18−20 років. Після цього задоволеність від життя поступово погіршується, доки не досягне піку у віці 47−48 років. При чому для жителів розвинених країн криза, в середньому, настає в 47 років, а для мешканців країн, що розвиваються — у 48 років.

Після 60 років задоволеність життям знову покращується і в 70 років знову досягає максимальних показників.

Учені наголошують, що такі коливання не є наслідком зовнішніх чинників, а залежать від біохімічних процесів в організмі і рівня гормонів.

Нагадаємо, учені встановили, що народження першої дитини робить батьків щасливішими лише на певний період, після чого рівень щастя повертається до попереднього показника.