Принцу Гарри и Меган Маркл пришлось вернуть британскому бюджету миллионные долги

Принц Гарри и Меган Маркл. Фото: Politeka

https://racurs.ua/n143568-princu-garri-i-megan-markl-prishlos-vernut-britanskomu-budjetu-millionnye-dolgi.html

Ракурс

Принцу Гарри и Меган Маркл пришлось расстаться с 2,4 млн фунтов стерлингов. Именно такую сумму супруги возвратили в британскую казну. Эти деньги были потрачены на ремонт резиденции Фрогмор-коттедж из Суверенного гранта, средства которого британское правительство выделяет на содержание королевской семьи.

Супруги из своего кармана оплатили лишь новые трубы и сантехнику, все остальные ремонтные работы были оплачены из казны. Как известно, принц Гарри и Маркл отказались от королевских привилегий, поэтому выделение из бюджета средств на ремонт их особняка вызвал волну критики и негодования среди общественности, сообщает Daily Mail.

Супружеская пара недавно подписала с компанией Netflix контракт на 147 млн долл. и через несколько дней после этого принц Гарри погасил долг перед британским бюджетом.

Кроме того, супруги заявили, что полностью отказываются от получения финансовой помощи от отца Гарри, принца Уэльского. А это означает, что пара настроена решительно и готова полностью порвать с королевской семьей.

Следует отметить, что принц Гарри мог бы легко избежать подобного скандала с ремонтом особняка, ведь он унаследовал 20 млн фунтов стерлингов от матери принцессы Дианы и трастовых фондов бабушки королевы Елизаветы II, поэтому мог бы легко самостоятельно оплатить ремонт.

Многие полагают, что негодование народа было вызвано тем, что принц Гарри и Маркл были рады принимать деньги общественности, но сами не делились с подданными своей жизнью. В частности, супруги всеми силами пытались скрыть подробности рождения и крещения своего сына Арчи.

Как ранее писал «Ракурс», принц Гарри поссорился с королевой Великобритании Елизаветой II из-за украшений его тогда еще будущей жены Маркл. Причиной ссоры стал отказ помощницы королевы Анджелы Келли приехать к Маркл, чтобы помочь ей примерить выбранную на свадьбу тиару.