Избитого политзаключенного Балуха прооперировали — деталиhttps://racurs.ua/n143567-izbitogo-politzakluchennogo-baluha-prooperirovali-detali.htmlРакурс
Владимира Балуха, бывшего украинского политзаключенного, избитого в ночь на сегодня, 8 сентября. прооперировали.
Операцию проводили на голове, у Балуха тяжелая черепно-мозговая травма. Народный депутат из «Европейской солидарности» Ирина Геращенко сообщила об этом в своем Фейсбуке.
Состояние Балуха тяжелое, реабилитация потребует долгого времени, отметила Геращенко.
Нардеп также сообщила, что Балух находится в больнице скорой помощи, куда его в полдень привезла скорая. Сколько именно времени он находился без сознания, пока не известно.
Нардеп отметила, что к Балуху пока не пускают и просят пока не тревожить врачей, поскольку обнародование деталей невозможно, в том числе и из-за проведения следствия об избиении политзаключенного.
Избиение Балуха полиция расследует как разбой (ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса). Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Отмечается, что за это правонарушение законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.
Напомним, экс-политзаключенный Олег Сенцов сообщил, что избитого ночью Балуха нашли только утром.