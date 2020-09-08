Владимир Балух, фото: ZMINA

https://racurs.ua/n143567-izbitogo-politzakluchennogo-baluha-prooperirovali-detali.html

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Владимира Балуха, бывшего украинского политзаключенного, избитого в ночь на сегодня, 8 сентября. прооперировали.

Операцию проводили на голове, у Балуха тяжелая черепно-мозговая травма. Народный депутат из «Европейской солидарности» Ирина Геращенко сообщила об этом в своем Фейсбуке.

Состояние Балуха тяжелое, реабилитация потребует долгого времени, отметила Геращенко.

Нардеп также сообщила, что Балух находится в больнице скорой помощи, куда его в полдень привезла скорая. Сколько именно времени он находился без сознания, пока не известно.

Нардеп отметила, что к Балуху пока не пускают и просят пока не тревожить врачей, поскольку обнародование деталей невозможно, в том числе и из-за проведения следствия об избиении политзаключенного.

Избиение Балуха полиция расследует как разбой (ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса). Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что за это правонарушение законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.

Напомним, экс-политзаключенный Олег Сенцов сообщил, что избитого ночью Балуха нашли только утром.