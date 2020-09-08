Огонь уничтожает памятник архитектуры на Донетчине (ФОТО)https://racurs.ua/n143566-ogon-unichtojaet-pamyatnik-arhitektury-na-donetchine-foto.htmlРакурс
Пожар произошел сегодня, 8 сентября, в городе Лиман Донецкой области. Загорелась Свято-Петропавловская церковь. Сообщение о пожаре поступило на телефон службы спасения в 13.58, спасатели сразу выехали на место происшествия.
Пожарные сразу же приступили к тушению пожара, но борьба с огнем осложняется тем, что церковь деревянная, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Для тушения пожара привлечены 33 спасателя и девять единиц техники. Осуществляется постоянный подвоз воды к месту пожара.
По предварительным данным, площадь пожара составляет 200 кв. м. В результате инцидента пострадавших и погибших нет.
Следует отметить, что Свято-Петропавловская церковь была построена в 1848 году на месте старого храма, который был воздвигнут в 1700 году. Церковь является одним из старейших храмов Горловской и Славянской епархии УПЦ Московского патриархата.
Как ранее писал «Ракурс», во Львове произошел пожар на техническом этаже жилой многоэтажки. Пожар был виден за несколько километров.