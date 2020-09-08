Вогонь знищує пам'ятник архітектури на Донеччині. Фото: kriminalukraine.com.ua

https://racurs.ua/ua/n143566-vogon-znyschuie-pam-yatnyk-arhitektury-na-donechchyni-foto.html

Ракурс

Пожежа сталася сьогодні, 8 вересня, у місті Лиман Донецької області. Загорілася Свято-Петропавлівська церква. Повідомлення про пожежу надійшло на телефон служби порятунку о 13.58, рятувальники відразу виїхали на місце події.

Пожежні відразу почали гасити пожежу, але боротьба з вогнем ускладнюється тим, що церква дерев’яна, повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Для гасіння пожежі залучено 33 рятувальника та дев’ять одиниць техніки. Здійснюється постійний підвіз води до місця пожежі.

За попередніми даними, площа пожежі становить 200 кв. м. У результаті інциденту потерпілих і загиблих немає.

Слід зазначити, що Свято-Петропавлівська церква була побудована у 1848 році на місці старого храму, який був споруджений у 1700 році. Церква є одним Із найстаріших храмів Горлівської і Слов’янської єпархії УПЦ Московського патріархату.

Як раніше писав «Ракурс», у Львові сталася пожежа на технічному поверсі житлової багатоповерхівки. Пожежу було видно за кілька кілометрів.