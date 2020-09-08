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Ракурс
На Полтавщині виявили лихоманку Західного Нілу, фото: freeimg.ru

Рідкісну хворобу виявили на Полтавщині (ІНФОГРАФІКА)

8 вер 2020, 17:37
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На Полтавщині виявили випадок захворювання на рідкісну хворобу — гарячку Західного Нілу.

Такий діагноз було поставлено мешканцю Зіньківського району області, повідомляє прес-служба Центру громадського здоров’я (ЦГЗ) МОЗ України.

Зазначається, що хворого госпіталізували після того, як у нього до 39 °C підвищилася температура тіла, а також з’явилися слабкість та ломота в м’язах.

Антитіла IgG до вірусу гарячки Західного Нілу у хворого виявили в результаті аналізу, проведеного методом імунофлюоресценції, котрий заснований на виявленні антигенів збудника.

У відомстві зазначають, що для вірусу лихоманки Західного Нілу не існує вакцини. Водночас на території України є ензоотичні території для цього захворювання. Відомство опублікувало відповідну карту.

Ензоотичні території для гарячки Західного Нілу в Україні, інфографіка: ЦГЗ МОЗ


Гарячка Західного Нілу може поширюватися через укуси комарів. Водночас наразі немає документального підтвердження випадків передавання вірусу від людини до людини при безпечних контактах.

Нагадаємо, в іспанському регіоні Андалусія у серпні було зафіксовано спалах менінгоенцефаліту.

Джерело: Ракурс


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