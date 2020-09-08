На Полтавщині виявили лихоманку Західного Нілу, фото: freeimg.ru

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На Полтавщині виявили випадок захворювання на рідкісну хворобу — гарячку Західного Нілу.

Такий діагноз було поставлено мешканцю Зіньківського району області, повідомляє прес-служба Центру громадського здоров’я (ЦГЗ) МОЗ України.

Зазначається, що хворого госпіталізували після того, як у нього до 39 °C підвищилася температура тіла, а також з’явилися слабкість та ломота в м’язах.

Антитіла IgG до вірусу гарячки Західного Нілу у хворого виявили в результаті аналізу, проведеного методом імунофлюоресценції, котрий заснований на виявленні антигенів збудника.

У відомстві зазначають, що для вірусу лихоманки Західного Нілу не існує вакцини. Водночас на території України є ензоотичні території для цього захворювання. Відомство опублікувало відповідну карту.

Гарячка Західного Нілу може поширюватися через укуси комарів. Водночас наразі немає документального підтвердження випадків передавання вірусу від людини до людини при безпечних контактах.

Нагадаємо, в іспанському регіоні Андалусія у серпні було зафіксовано спалах менінгоенцефаліту.