Підвищення зарплат вчителям цього року відміняється. Фото: golosgromadu.info

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Ракурс

Підвищення зарплат вчителям цього року не передбачається. Прийнята минулого року постанова про поступове підвищення мінімального посадового окладу педагогів до рівня чотирьох прожиткових мінімумів призупинена до 31 грудня 2020 року.

Причиною зупинки цієї програми є відсутність у бюджеті достатніх коштів, повідомляє прес-служба Міністерства освіти і науки.

За попередніми розрахунками Міністерства освіти і науки, для реалізації цієї програми у 2021 році необхідно додатково 50 млрд грн., у тому числі 39 млрд грн із держбюджету та 11 млрд грн із місцевих бюджетів.

У МОН заявили, що зацікавлені у реалізації цієї постанови, тому що це дозволить не тільки виконати норми законодавства, а й підвищить соціальні стандарти та гарантії держави, спрямовані на підвищення рівня життя педагогів.

У міністерстві додали, що це питання потребує негайного вирішення.

Як відомо, у 2020 році передбачалося, що мінімальний оклад педагогів становитиме 2,5 мінімальних прожиткових мінімумів, а до кінця 2023 року — чотири мінімальних прожиткових мінімумів.

Як раніше писав «Ракурс», у Міністерстві фінансів заявили, що середньомісячна зарплата вчителя становить 12,3 тис. грн, а середньомісячна винагорода судді районного рівня — 106 тис. грн.