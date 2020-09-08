Повышение зарплат учителям в этом году отменяется

Повышения зарплат учителям в этом году отменяется. Фото: golosgromadu.info

https://racurs.ua/n143564-povyshenie-zarplat-uchitelyam-v-etom-godu-otmenyaetsya.html

Ракурс

Повышение зарплат учителям в этом году не предвидится. Принятое в прошлом году постановление о постепенном повышении минимального должностного оклада педагогов до уровня четырех прожиточных минимумов приостановлено до 31 декабря 2020 года.

Причиной остановки этой программы является отсутствие в бюджете достаточных средств, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

По предварительным расчетам Министерства образования и науки, для реализации этой программы в 2021 году необходимо дополнительно 50 млрд грн., в том числе 39 млрд грн из госбюджета и 11 млрд грн из местных бюджетов.

В МОН заявили, что заинтересованы в реализации этого постановления, потому что это позволит не только выполнить нормы законодательства, но и повысит социальные стандарты и гарантии государства, направленные на повышение уровня жизни педагогов.

В министерстве добавили, что этот вопрос требует немедленного решения.

Как известно, в 2020 году предполагалось, что минимальный оклад педагогов будет составлять 2,5 минимальных прожиточных минимумов, а до конца 2023 года — четыре минимальных прожиточных минимума.

Как ранее писал «Ракурс», в Министерстве финансов заявили, что среднемесячная зарплата учителя составляет 12,3 тыс. грн, а среднемесячное вознаграждение судьи районного уровня — 106 тыс. грн.