В Полтавской области обнаружили лихорадку Западного Нила, фото: freeimg.ru

https://racurs.ua/n143565-redkuu-bolezn-obnarujili-na-poltavschine-infografika.html

Ракурс

В Полтавской области обнаружили случай заболевания редкой болезнью — лихорадкой Западного Нила.

Такой диагноз был поставлен жителю Зеньковского района области, сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Минздрава Украины.

Отмечается, что больного госпитализировали после того, как у него до 39 °C повысилась температура тела, а также появились слабость и ломота в мышцах.

Антитела IgG к вирусу лихорадки Западного Нила у больного обнаружили в результате анализа, проведенного методом иммунофлюоресценции, основанном на выявлении антигенов возбудителя.

В ведомстве отмечают, что для вируса лихорадки Западного Нила не существует вакцины. В то же время на территории Украины есть энзоотические территории для этого заболевания. Ведомство опубликовало соответствующую карту.

Горячка Западного Нила может распространяться через укусы комаров. В то же время нет документального подтверждения случаев передачи вируса от человека к человеку при безопасных контактах.

Напомним, в испанском регионе Андалусия в августе была зафиксирована вспышка менингоэнцефалита.