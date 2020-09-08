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В Полтавской области обнаружили лихорадку Западного Нила, фото: freeimg.ru
Редкую болезнь обнаружили на Полтавщине (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n143565-redkuu-bolezn-obnarujili-na-poltavschine-infografika.htmlРакурс
В Полтавской области обнаружили случай заболевания редкой болезнью — лихорадкой Западного Нила.
Такой диагноз был поставлен жителю Зеньковского района области, сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Минздрава Украины.
Отмечается, что больного госпитализировали после того, как у него до 39 °C повысилась температура тела, а также появились слабость и ломота в мышцах.
Антитела IgG к вирусу лихорадки Западного Нила у больного обнаружили в результате анализа, проведенного методом иммунофлюоресценции, основанном на выявлении антигенов возбудителя.
В ведомстве отмечают, что для вируса лихорадки Западного Нила не существует вакцины. В то же время на территории Украины есть энзоотические территории для этого заболевания. Ведомство опубликовало соответствующую карту.
Горячка Западного Нила может распространяться через укусы комаров. В то же время нет документального подтверждения случаев передачи вируса от человека к человеку при безопасных контактах.
Напомним, в испанском регионе Андалусия в августе была зафиксирована вспышка менингоэнцефалита.
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