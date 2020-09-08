Володимир Балух, фото: ZMINA

https://racurs.ua/ua/n143567-pobytogo-politv-yaznya-baluha-prooperuvaly-detali.html

Ракурс

Володимира Балуха, колишнього українського політв’язня, побитого в ніч на сьогодні, 8 вересня. прооперували.

Операцію проводили на голові, в Балуха важка черепно-мозкова травма. Народний депутат з «Європейської солідарності» Ірина Геращенко повідомила про це у своєму Фейсбуці.

Стан Балуха важкий, реабілітація потребує довгого часу, зазначила Геращенко.

Нардеп також повідомила, що Балух перебуває в лікарні швидкої допомоги, куди його опівдні привезла швидка. Скільки саме часу він перебував без свідомості, наразі не відомо.

Нардеп зазначила, що до Балуха наразі не пускають та просять поки що не турбувати лікарів, оскільки оприлюднення деталей неможливе, зокрема й через проведення слідства щодо побиття політв’язня.

Побиття Балуха поліція розслідує як розбій (ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу). Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Зазначається, що за це правопорушення законодавство передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 15 років із конфіскацією майна.

Нагадаємо, екс-політв'язень Олег Сенцов повідомив, що побитого вночі Балуха знайшли тільки вранці.