"ПриватБанк" у справі проти Суркісів переміг у Верховному суді, фото — Ліга

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Ракурс

«ПриватБанк» продовжує опиратися братам Суркісам і оскаржує рішення про стягнення 350 млн дол. Верховний суд призупинив відповідне рішення Печерського суду Києва.

Феміда у складі колегії суддів Касаційного цивільного суду відкрила касаційне провадження у справі за скаргою Кабінету міністрів, повідомила прес-служба Верховного суду.

Таким чином виконання рішення Печерського райсуду під головуванням Сергія Вовка призупинене.

Колегія суддів задовольнила клопотання за скаргою Кабінету міністрів на постанову Печерського районного суду від 9 лютого 2017 року, рішення Апеляційного суду Києва від 20 квітня 2017 року і постанову Київського апеляційного суду від 10 червня 2020 року.

Кабмін зміг переконати Феміду в тому, що постанова Печерського райсуду про стягнення грошей несе ризики для Кабміну до прийняття судового рішення по суті.

Нагадаємо, що родина Суркісів тривалий час судиться з НБУ через приватизацію «ПриватБанку», у якому вони тримали значні суми коштів. В Нацбанку вважають, що вони отримували кредити й розміщували депозити не на ринкових умовах, а завдяки особливим домовленостям із колишніми власниками банку.

Суркіси доводять, що не повʼязані з колишніми власниками банку, і вимагають скасувати обмін своїх депозитів під час націоналізації на акції банку, які НБУ викупив за одну гривню. Верховний суд влітку остаточно визнав Суркісів особами, пов’язаними з колишніми власниками.

Але офшори виграли черговий позов і 2 вересня Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про повернення 350 млн дол. братам Суркісам

Мін’юст і Нацбанк заявили, що оскаржать це рішення суду, оскільки виконати його неможливо.

У Раді зареєстрували законопроект, який унеможливить стягнення грошей з «ПриватБанку». Його мають намір ухвалити в Раді у вересні. Його автор, нардеп-«слуга» Юрій Камельчук, розповів, що юристи Суркісів знайшли «лазівку» в законодавстві, яку треба закрити.